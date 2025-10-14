Este martes 14 de octubre, el Paro Nacional Docente tuvo un alto nivel de acatamiento en el Partido de La Costa, donde gran parte de las escuelas públicas no dictaron clases. La medida fue convocada a nivel nacional por CTERA y contó con la adhesión del Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por gremios como SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP.

En el distrito local, el gremio SUTEBA La Costa – General Lavalle confirmó su participación activa y señaló la necesidad de visibilizar los reclamos salariales y educativos.

Reclamos centrales de la jornada

Recomposición salarial urgente

Restitución del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente)

(Fondo Nacional de Incentivo Docente) Reapertura de la Paritaria Nacional

Mayor presupuesto educativo

Inversión en infraestructura escolar

Desde el sector sindical, también se cuestiona el recorte de programas nacionales como Conectar Igualdad y la falta de financiamiento para garantizar condiciones mínimas en el sistema educativo.

Efecto local: escuelas cerradas y visibilidad gremial

La medida afectó a todos los niveles del sistema educativo público local: desde jardines de infantes hasta el nivel secundario. En algunas instituciones se registró actividad reducida, aunque el grueso del plantel docente se plegó al paro.

Desde SUTEBA La Costa, se recordó que “no hay educación de calidad sin condiciones dignas para enseñar y aprender”, y que las demandas no solo apuntan a lo salarial, sino también a la defensa de la escuela pública como derecho social.