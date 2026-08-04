La Escuela Secundaria Nº 3 de San Clemente del Tuyú continúa fortaleciendo el vínculo con su comunidad educativa. En el marco de la celebración por sus 40 años de historia, la institución anunció que alcanzó los 1.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Desde la escuela agradecieron el acompañamiento de las familias, estudiantes, docentes, exalumnos y vecinos que siguen las publicaciones y destacaron la importancia de las redes sociales como una herramienta para acercar la información institucional.

«Gracias a vos, ahora podemos llegar a más hogares y que más familias puedan acompañar y alentar a sus niños», expresaron desde la comunidad educativa a través de un mensaje publicado en sus redes.

Además, remarcaron que el crecimiento de la comunidad digital permite ampliar las transmisiones en vivo de distintas actividades escolares, facilitando que las familias que no pueden asistir de manera presencial puedan seguir los actos, eventos y propuestas educativas.

«Con tu apoyo, podemos hacer vivos para que las familias que no pueden estar presentes, ¡no se pierdan nada!», señalaron.

La institución también agradeció el respaldo recibido durante este proceso y renovó la invitación a seguir acompañando las actividades que desarrolla a lo largo del año.

Quienes deseen conocer las novedades de la escuela pueden seguir la cuenta oficial de Instagram @secundaria3escuela, donde se comparten noticias, actividades, proyectos y eventos vinculados a la comunidad educativa.