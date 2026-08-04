Los gremios docentes de La Costa se sumaron al paro nacional contra el ajuste de Javier Milei

En la primera jornada tras el receso de invierno, las escuelas del Partido de La Costa registraron un nivel de adhesión casi total al Paro Nacional Docente. La medida de fuerza es llevada adelante en respuesta a las políticas del Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei, ante el recorte del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y los desfinanciamientos en infraestructura y recursos para la educación pública.

En diálogo con Radio Noticias, Sebastián Troncoso, Secretario Adjunto de UDOCBA La Costa, remarcó que el reclamo está dirigido centralmente al Ejecutivo nacional: «Nuestra medida va hacia el Gobierno Nacional por la restitución del FONID y la paritaria docente, que ya le está quitando más de 6 millones de pesos a los trabajadores desde que asumió este gobierno». Asimismo, cuestionó el intento de declarar la educación como «servicio esencial» para limitar las medidas de fuerza, recordando que el derecho a huelga está garantizado por la Constitución Nacional.

Por su parte, Miguel Arena, referente de SUTEBA Multicolor, celebró la masiva respuesta de las bases y confirmó la extensión de la medida de fuerza para este martes 4 de agosto. Arena advirtió sobre el estado edilicio de los establecimientos y criticó las intimaciones emitidas desde el Ministerio de Capital Humano: «Quieren declarar la educación esencial pero aplican un ajuste extraordinario en los salarios y en los edificios escolares que se caen a pedazos». Además, anticipó una movilización local para el próximo jueves hacia el Concejo Deliberante en el marco del rechazo a proyectos nacionales que afectan la soberanía territorial y social.