En el Partido de La Costa, la campaña electoral sumó un condimento inesperado: el humor. La candidata a concejal por La Libertad Avanza, Marcela González, decidió correrse del manual clásico de la política y apostar por un estilo más descontracturado, con videos caseros, comentarios cotidianos y críticas disfrazadas de chistes.

Según publicó Radio Noticias Web, su estrategia se apoya en un recurso simple: suavizar las críticas con humor y dejar que los mensajes lleguen sin necesidad de gritos ni confrontaciones directas. Un dirigente local la describió con ironía: “A veces parece ingenua, pero en realidad te la manda a guardar”.

Crítica con sonrisa

El tema central de su discurso es la presión fiscal. Entre posteos divertidos y escenas cotidianas, González insiste en que los impuestos municipales se volvieron un ahogo para los vecinos, a lo que suma reclamos sobre calles sin bacheo, servicios desordenados y una burocracia que —según dice— ya se volvió parte del paisaje.

La candidata no busca mostrarse como “la más preparada”, sino como alguien cercana, capaz de conectar con un electorado amplio que no siempre consume política tradicional. En este camino, cuenta con la asesoría de Roxana Cavallini, que aporta experiencia en la rosca política.

Entre risas y definiciones

El resultado de esta estrategia es un mix de entretenimiento y crítica que incomoda a quienes todavía apuestan al formato clásico de campaña. Entre gestos descontracturados y videos que circulan en redes sociales, González logra un efecto particular: que el votante sonría, pero también se detenga a pensar.

