Un automóvil protagonizó un despiste y vuelco durante la mañana de este martes sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 323, en el tramo de autovía que une Santa Teresita con Las Toninas.

Por causas que todavía se investigan, un Chevrolet Classic salió de la calzada y terminó volcado sobre el cantero central de la ruta.

Al momento del siniestro, en la zona se registraba una intensa bruma, una condición que reducía la visibilidad y obligaba a extremar las precauciones al volante.

El vehículo era ocupado únicamente por su conductor, quien resultó ileso, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Tras el vuelco, personal de los servicios de emergencia trabajó en el lugar para asistir al automovilista y garantizar la seguridad del tránsito mientras se realizaban las tareas correspondientes.

Desde las autoridades vuelven a recordar la importancia de reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular con las luces bajas encendidas cuando las condiciones climáticas afectan la visibilidad.