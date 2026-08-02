Los chicos festejan, los docentes reclaman y los padres hacen cuentas: otra semana con paro y sin clases

El lunes no comenzarán las clases por el paro nacional convocado por CTERA. En la provincia de Buenos Aires, SUTEBA Multicolor anunció nuevas medidas para el martes y el miércoles habrá movilización con cese de actividades.

Mientras miles de estudiantes disfrutan la noticia de un nuevo día sin clases, muchos padres ya comenzaron a reorganizar horarios de trabajo y cuidado de sus hijos. Del otro lado, los docentes sostienen que las medidas de fuerza responden a la necesidad de reclamar mejoras salariales y mayor presupuesto para la educación. La primera semana de agosto comenzará con un fuerte impacto en el calendario escolar.

Este lunes 3 de agosto, el inicio de clases quedará interrumpido por el paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que además realizará una movilización en la Ciudad de Buenos Aires. Pero las medidas no terminarán allí.

En la provincia de Buenos Aires, distintos sectores de SUTEBA Multicolor anunciaron un paro de 48 horas para el lunes 3 y martes 4 de agosto, acompañado por movilizaciones. En tanto, la seccional SUTEBA La Costa–General Lavalle informó que el miércoles 6 de agosto llevará adelante un cese de actividades y una movilización hacia el Honorable Concejo Deliberante de Mar del Tuyú, en defensa de la tierra y el agua.

Una semana complicada para las familias

Como suele ocurrir cada vez que hay medidas de fuerza en las escuelas, el impacto va mucho más allá de las aulas.

Para muchas familias, especialmente aquellas donde ambos padres trabajan, un paro implica reorganizar horarios, buscar quién cuide a los chicos o incluso faltar al trabajo.

En cambio, para los estudiantes, la noticia suele recibirse con otra mirada. En redes sociales no tardaron en aparecer los comentarios y memes celebrando un día más sin clases.

Los docentes, por su parte, sostienen que la protesta busca visibilizar el deterioro de los salarios, la pérdida del poder adquisitivo y la necesidad de una mayor inversión en el sistema educativo.

Las medidas previstas

Según las convocatorias difundidas por las organizaciones sindicales:

Lunes 3 de agosto: paro nacional de CTERA con movilización.

paro nacional de CTERA con movilización. Lunes 3 y martes 4 de agosto: paro convocado por sectores de SUTEBA Multicolor en la provincia de Buenos Aires.

paro convocado por sectores de SUTEBA Multicolor en la provincia de Buenos Aires. Miércoles 6 de agosto: cese de actividades y movilización convocada por SUTEBA La Costa–General Lavalle hacia el Concejo Deliberante de Mar del Tuyú.

En el Partido de La Costa se espera que cada establecimiento informe el nivel de adhesión de su personal docente, por lo que podría haber diferencias entre escuelas respecto del dictado de clases.

Para las familias, la recomendación es consultar directamente con cada institución educativa antes de enviar a los alumnos.