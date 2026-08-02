Futsal | Un encuentro reunió a jóvenes deportistas de Lavalle y La Costa

En el marco de las vacaciones de invierno, se llevó a cabo un encuentro de futsal entre el Taller Municipal de Deportes, con las categorías 2012 y 2013, y el Club Náutica y Pesca de San Clemente del Tuyú.

Los chicos participaron con enorme entusiasmo y alegría, disfrutando de una jornada deportiva donde el compañerismo y la diversión fueron los principales protagonistas.

Este tipo de encuentros fortalece los vínculos entre las instituciones, promueve los valores del deporte y motiva a seguir creciendo juntos, brindando nuevas experiencias a los jóvenes deportistas.