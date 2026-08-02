Cada 2 de agosto se homenajea a los trabajadores del sector hotelero y gastronómico, una actividad clave para la economía del Partido de La Costa.

Este 2 de agosto se conmemora en todo el país el Día del Trabajador Gastronómico, una fecha dedicada a reconocer la labor de quienes desempeñan tareas en restaurantes, hoteles, confiterías, bares y otros establecimientos vinculados al turismo y la hospitalidad.

En ciudades turísticas como las del Partido de La Costa, el trabajo gastronómico cumple un rol fundamental. Durante todo el año, y especialmente en las temporadas de verano y fines de semana largos, miles de trabajadores reciben a visitantes y contribuyen al movimiento económico de la región.

En ese marco, desde UTHGRA Seccional Partido de La Costa, su secretario general Rodolfo Basualdo hizo llegar un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras gastronómicos, destacando el compromiso y la dedicación con los que desarrollan su actividad cada día.

Asimismo, desde el gremio remarcaron que continúa avanzando la construcción de la nueva sede sindical sobre la calle Marano, una obra que permitirá ampliar los servicios destinados a los afiliados y fortalecer el acompañamiento a los trabajadores del sector.

¿Por qué se celebra el 2 de agosto?

El Día del Trabajador Gastronómico se celebra cada 2 de agosto en conmemoración de la creación de la organización sindical que dio origen a la actual Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

La jornada busca reconocer el esfuerzo de quienes forman parte de una actividad esencial para el turismo y los servicios, uno de los principales motores económicos de numerosas ciudades del país.