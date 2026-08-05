La concentración será este miércoles a las 17 en el Monumento al General San Martín. Organizaciones políticas, sociales y sindicales manifestarán su rechazo al proyecto que debatirá el Senado.

Diversas organizaciones políticas y sociales del Partido de La Costa convocaron a una movilización para expresar su rechazo al proyecto de reforma de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que el Senado de la Nación tiene previsto tratar este miércoles.

La convocatoria se realizará desde las 17 horas en el Monumento al General San Martín, en Mar de Ajó, y fue difundida por el exconcejal Marcelo Pavka a través de sus redes sociales bajo la consigna «La Patria no se vende».

Según informó Pavka, de la convocatoria participarán agrupaciones como Soles de Mayo, el Partido Justicialista, la agrupación docente Mari Sánchez, La Cámpora y otros espacios políticos y sociales, que invitaron a los vecinos a sumarse a la manifestación.

Qué propone el proyecto

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional plantea modificaciones a la Ley de Tierras Rurales, vigente desde 2011, entre ellas la eliminación del límite nacional que actualmente restringe la titularidad extranjera sobre tierras rurales.

Los sectores que impulsan la protesta sostienen que la iniciativa podría facilitar una mayor participación de capitales extranjeros en la propiedad de tierras consideradas estratégicas por sus recursos naturales.

La postura de los convocantes

En declaraciones periodísticas, Pavka afirmó que la movilización busca expresar el rechazo a la iniciativa y acompañar las manifestaciones previstas en distintos puntos del país.

«Es una convocatoria para defender nuestras tierras y nuestros recursos naturales», expresó el exconcejal, quien consideró que el debate excede una discusión legislativa y forma parte de una definición sobre el modelo de país.

Debate abierto en el Senado

La iniciativa será analizada por la Cámara alta en una sesión que genera expectativas tanto en el oficialismo como en la oposición.

Mientras el Gobierno sostiene que la reforma busca eliminar restricciones para favorecer inversiones, distintos sectores políticos, sociales y ambientales manifestaron su rechazo y anunciaron movilizaciones en diferentes ciudades del país.