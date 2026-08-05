San Clemente | Ocupación de apenas entre el 20% y el 50% en vacaciones de invierno

En diálogo con Radio Noticias, Natalia Puricelli, presidenta de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de San Clemente del Tuyú, brindó una evaluación tras el cierre de las vacaciones de invierno.

Catalogó la temporada como baja en comparación con años anteriores, registrando picos de ocupación de apenas entre el 20% y el 50%. Frente a este escenario, destacó la necesidad de reinventar el destino de forma integral junto al municipio y lanzar de manera anticipada las tarifas para el próximo verano.