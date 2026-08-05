General Lavalle | Se llevó adelante una jornada de promoción y prevención de la salud

La Subsecretaría de Salud de General Lavalle informó que la jornada de Promoción y Prevención en Atención Primaria de la Salud, realizada el pasado jueves 30 de julio en el paraje Las Chacras, fue un verdadero éxito, con una importante participación de vecinos y un trabajo conjunto orientado a fortalecer la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.

Desde el área destacaron el compromiso del equipo de salud y el acompañamiento de la comunidad, remarcando la importancia de acercar los servicios sanitarios a cada localidad para facilitar el acceso a la atención primaria y fomentar hábitos de vida saludables.

Debido a la excelente respuesta obtenida, la iniciativa tendrá continuidad el próximo jueves 6 de agosto, de 13:00 a 17:00, en Las Chacras.