La propuesta es gratuita y se realizará desde las 16 en el Hotel San Remo. La actividad es organizada por Divulgando la Costa, junto a Espacio AyM y Acuarela.

Este sábado 8 de agosto, los chicos tendrán una nueva propuesta para disfrutar, crear y compartir en Santa Teresita.

La actividad se realizará desde las 16 horas en el Hotel San Remo, ubicado en calle 35 entre 3 y 4, con una jornada pensada especialmente para que los más pequeños puedan pasar un rato diferente y dejar volar la imaginación.

Bajo la consigna «Que nunca se vaya de ti la magia de ser niño», la iniciativa invita a participar de un encuentro creativo que busca recuperar el juego, la imaginación y ese espíritu que acompaña a la infancia.

La propuesta es impulsada por Divulgando la Costa, junto a Espacio AyM y Acuarela, y tendrá entrada gratuita.

Cupos limitados

Desde la organización informaron que los cupos son limitados y que es necesario reservar previamente.

Las reservas pueden realizarse por WhatsApp al 1136324186.

Una alternativa para las familias que este sábado busquen una actividad gratuita y diferente para compartir con los chicos en Santa Teresita.