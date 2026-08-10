El espacio que tiene como referente a la concejal Adriana Abdala mantuvo un encuentro con vecinos y militantes. Participó el secretario de Salud de La Costa, Néstor Carril, quien presentó acciones previstas para el área y escuchó inquietudes de la comunidad.

El espacio Peronismo de Pie realizó esta semana un encuentro con vecinos y militantes que tuvo como eje principal la situación de la salud en el Partido de La Costa.

La reunión contó con la presencia del secretario de Salud municipal, Néstor Carril, quien compartió con los participantes algunos de los proyectos y acciones que el área tiene previsto desarrollar en los próximos meses.

El encuentro también tuvo un componente de intercambio directo: vecinos y militantes pudieron plantear inquietudes y situaciones vinculadas con la atención sanitaria y las necesidades que observan en sus comunidades.

La actividad fue difundida por la concejal y referente de Peronismo de Pie, Adriana Abdala, quien destacó el valor de generar espacios de diálogo y construcción política desde el territorio.

«El pasado martes tuvimos la visita del secretario de Salud Dr. Néstor Carril, en donde nos informaron de acciones que van a realizar a futuro y también pudimos plantearles las inquietudes de nuestros vecinos», expresó Abdala en sus redes sociales.

La construcción desde el territorio

La dirigente también puso el foco en la necesidad de encontrar puntos de coincidencia para el trabajo político y comunitario.

«Creemos que el desafío que tenemos por delante es seguir construyendo una idea común», señaló.

El encuentro se inscribe así en una agenda que combina la actividad política con el contacto directo con vecinos y organizaciones del distrito.

Para Peronismo de Pie, la posibilidad de acercar funcionarios a estos espacios permite trasladar demandas concretas y, al mismo tiempo, conocer de primera mano las políticas que se proyectan para distintas áreas de la gestión.

En el caso de Néstor Carril, se trata del funcionario que conduce la Secretaría de Salud de La Costa desde mayo de 2025. Su gestión tiene entre sus objetivos fortalecer la articulación entre hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud y avanzar hacia una mayor presencia territorial del sistema sanitario.

La actividad dejó planteada una idea que Abdala eligió remarcar: seguir construyendo una mirada común a partir del diálogo con vecinos y militantes.