El boxeo amateur volvió a tener este fin de semana una cita en San Bernardo, con una velada organizada en el Partido de La Costa y enmarcada en el trabajo que viene desarrollando AMBAPA junto a referentes del pugilismo bonaerense para sostener la competencia en distintas ciudades del interior.

La actividad fue destacada en redes sociales por sus organizadores, que remarcaron el regreso del boxeo federado a San Bernardo con el acompañamiento de Beto Sarro y Ramiro Cristian Coronel, en articulación con AMBAPA y con apoyo de la Sociedad de Fomento San Bernardo y de la Municipalidad de La Costa.

Más allá de la velada puntual, el evento se inscribe dentro de una lógica que el boxeo amateur bonaerense viene reforzando en los últimos meses: acercar la competencia a distintas localidades del interior de la provincia para que los púgiles puedan pelear cerca de sus familias, sumar rodaje y sostener su crecimiento deportivo sin quedar relegados por la falta de festivales.

Desde la organización remarcaron justamente ese objetivo: que los deportistas de ciudades como San Bernardo, Santa Teresita, Las Toninas, Mar del Tuyú, Dolores, Madariaga, Maipú, Villa Gesell, General Lavalle y Chascomús tengan la posibilidad de competir dentro del circuito amateur bonaerense sin necesidad de trasladarse siempre a los grandes centros urbanos.

La vuelta de una fecha de boxeo a San Bernardo también vuelve a poner a La Costa dentro del mapa de una actividad que en junio tuvo movimiento en distintos puntos de la provincia, con festivales, títulos AMBAPA y veladas amateur vinculadas al desarrollo del boxeo federado.

En ese marco, el mensaje que dejó la organización fue claro: sostener el boxeo amateur es una parte central del crecimiento del deporte. La premisa, repetida en la publicación, resume el espíritu de la jornada: “Sin boxeo amateur no hay profesionales”.