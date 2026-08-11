Desde PBA apuntan al gobierno nacional | «El problema no es la gente, el responsable del endeudamiento de las familias es Milei que pisó los ingresos»

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, brindó la habitual conferencia de prensa de los lunes en la sede del Ejecutivo provincial, acompañado por su par de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. Las autoridades brindaron un panorama respecto de diversos temas de la actualidad nacional y bonaerense y presentaron iniciativas del Gobierno de la Provincia.

En primer lugar, el ministro Bianco realizó un nuevo repaso de datos e indicadores económicos a nivel nacional. Entre ellos, mencionó caídas en la actividad de la construcción respecto del mes de noviembre de 2023 y de producción automotriz durante los primeros siete meses de 2026; la suba de la pobreza, que llegó al 30% en el primer trimestre de 2026, con un 6,5% de nivel de indigencia; asimismo, alrededor de 231 mil personas quedaron fuera de la posibilidad de atenderse en el marco de la salud privada durante el primer trimestre de 2026. “La economía no rebota y los sectores que caen o están estancados son los que explican el 90% del empleo en nuestro país. La situación es realmente muy compleja”, expresó Bianco.

Por otra parte, el ministro de Gobierno se refirió al problema de la morosidad de las familias en Argentina. Al respecto, Bianco informó que los niveles de mora se quintuplicaron en menos de dos años, pasando del 2,5% en octubre de 2024 al 12,8% en mayo de 2026. En las financieras, el monto de mora es del 33%, se triplicó con tarjetas de consumo del 10,5% al 36,4% y se cuadruplicó con las llamadas “fintech” de 5,7% a 24,5%, dentro del mismo período mencionado. Además, Argentina está en el puesto 12 de los países que más mora tienen entre los 98 relevados por el Banco Mundial y es el primero en América Latina, superando en un 70% a Ecuador, que se ubica en segunda posición. En mayo de 2026 había 20,9 millones de personas que tienen algún tipo de deuda en la Argentina con bancos o billeteras virtuales. De ese total, 5,8 millones están en mora.

La causante de esta situación, afirmó Bianco, es la política económica del Gobierno nacional, que ha hecho que los salarios registrados sufran una caída del 8,7% desde noviembre de 2023 y que el salario mínimo, vital y móvil acumule una baja del 40% desde que asumió Milei. Los tarifazos también repercuten en que los hogares dispongan de menos ingresos, ya que los servicios se llevan el 15% del salario formal promedio, frente al 6% de fines de 2023. Por último, la fuerte suba de las tasas de interés también golpea el bolsillo de las familias, indicó el funcionario.

“Milei y sus funcionarios niegan el problema y responsabilizan a la gente que no llega a fin de mes y se tiene que endeudar para comprar alimentos. Lo que vemos es un fenómeno generalizado. El problema no es la gente, el responsable del endeudamiento de las familias es Milei que pisó los ingresos, aumentó las tarifas de los servicios y subió el costo crediticio”, explicó Bianco. Además, el ministro de Gobierno recordó que “a diferencia del Gobierno nacional, con los recursos que tenemos disponibles en el Gobierno de la Provincia lanzamos líneas de refinanciamiento para los deudores morosos que hay en la provincia de Buenos Aires y que tienen sus deudas en el Banco Provincia, con una reducción muy significativa de las tasas de interés y la posibilidad de extender los plazos”.

A su turno, el ministro Costa presentó los datos del turismo durante las vacaciones de invierno. La cantidad de turistas que se desplazó por diferentes destinos de la provincia de Buenos Aires fue de 790.000 personas, lo que equivale a un 11,5% menos que el año pasado, pero si se toman como referencia las vacaciones de invierno de 2023, la caída fue del 22%. A su vez, el gasto turístico total fue de $320 mil millones, un 10% menos que el año pasado y un 26% menos que en 2023.

“Hubo un desplome de la actividad en la provincia de Buenos Aires. El diagnóstico es claro: menos turistas en verano, menos turistas durante los fines de semana largos, menos turistas en invierno, con el peor registro desde la pandemia: esto implica menos impacto económico y un severo deterioro en las condiciones de vida y de la actividad económica en los municipios turísticos. No cambiaron ni los atractivos turísticos de la provincia de Buenos Aires, ni la capacidad de la provincia para recibir turistas: lo que cambió es la política económica y el contexto nacional”, señaló Costa y agregó: “¿Qué recibimos por parte del Gobierno nacional y del secretario de Turismo Daniel Scioli? Consejos. Le queremos decir al señor Scioli y a todo el Gobierno nacional que no necesitamos consejos, necesitamos que se hagan cargo de lo que les toca, que hagan las políticas que les corresponden. Nosotros tenemos muy claro qué tenemos que hacer y es lo que venimos haciendo: acompañar a todos nuestros sectores productivos y, en particular, al sector turístico”.