Cuatro años de prisión por vender cocaína en San Bernardo

La Justicia condenó a un hombre luego de una investigación que comenzó en marzo de 2025 y que terminó con el secuestro de más de 376 gramos de cocaína, dinero y teléfonos celulares.

La Justicia condenó a cuatro años de prisión a Yonathan Adán Pío, acusado de comercializar estupefacientes en San Bernardo.

El caso comenzó en marzo de 2025, cuando personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Dolores recibió información sobre una presunta actividad de venta de drogas en la zona de Félix Frías, entre Avenida El Cano y Gaboto.

A partir de ese dato se realizaron varios meses de vigilancia. Los investigadores detectaron movimientos de personas y vehículos, ingresos breves a domicilios y situaciones que consideraron compatibles con la comercialización de estupefacientes.

Con esos elementos, la Justicia autorizó allanamientos que se realizaron el 26 de junio de 2025.

En una vivienda vinculada con la investigación se encontraron más de 376 gramos de cocaína, además de una balanza digital. También fueron secuestrados más de $10 millones en efectivo y cuatro teléfonos celulares.

Las pericias confirmaron que la sustancia era cocaína sin adulterantes. El análisis de uno de los teléfonos también permitió encontrar conversaciones y comprobantes de transferencias vinculados, según el fallo, con operaciones de venta de estupefacientes.

El Tribunal en lo Criminal N° 2 de Dolores, a cargo del juez Juan Martín Enzagaray, consideró acreditada la responsabilidad de Pío y homologó un acuerdo de juicio abreviado.

De esta manera, fue condenado a cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. También se dispuso el decomiso del dinero y los teléfonos secuestrados y la destrucción de la droga.