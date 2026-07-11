Mientras las tarifas de los servicios públicos siguen siendo una de las principales preocupaciones de las familias, el proyecto que busca modificar el régimen de Zona Fría permanece sin avances en el Congreso y, por el momento, los vecinos del Partido de La Costa continúan recibiendo el descuento vigente en sus facturas de gas.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, generó un fuerte rechazo en municipios bonaerenses, cámaras empresarias, cooperativas y organizaciones de usuarios, que advirtieron sobre el impacto económico que tendría una reducción del beneficio para miles de hogares.

¿Qué pretende cambiar el proyecto?

La propuesta busca modificar la Ley 27.637, que en 2021 amplió el régimen de Zona Fría e incorporó a más de tres millones de usuarios, entre ellos los de gran parte de la Costa Atlántica bonaerense.

Hoy, quienes están alcanzados por la norma reciben un descuento del 30% en la tarifa de gas por redes, mientras que los sectores considerados vulnerables acceden a una bonificación del 50%.

El proyecto plantea que ese beneficio deje de ser general para muchos usuarios y quede limitado, principalmente, a quienes acrediten determinadas condiciones socioeconómicas. De concretarse, una parte importante de los bonaerenses dejaría de recibir el descuento.

La reacción en la Provincia

La posibilidad de modificar el régimen generó una rápida respuesta de intendentes, concejos deliberantes e instituciones de distintos municipios bonaerenses.

Desde las ciudades de la Costa Atlántica se planteó que el beneficio no responde únicamente a una cuestión climática, sino también al mayor consumo energético que provocan la humedad, los fuertes vientos y las bajas temperaturas durante buena parte del año.

Además, remarcaron que muchas economías regionales atraviesan una caída de la actividad, especialmente en destinos turísticos donde el invierno suele ser la temporada de menor movimiento económico.

En el Partido de La Costa también hubo expresiones públicas de distintos sectores políticos e institucionales solicitando que el régimen no sea modificado.

¿En qué quedó el proyecto?

Por ahora, no hubo novedades.

La iniciativa avanzó en una primera instancia legislativa, pero permanece sin tratamiento en el Senado de la Nación, donde todavía no tiene fecha para ser debatida.

Eso significa que la Ley 27.637 sigue plenamente vigente y que los descuentos continúan aplicándose exactamente igual que hasta ahora.

En otras palabras: los usuarios de La Costa no perdieron el beneficio.

¿Cuánto representa hoy el descuento?

Más allá del debate político, el beneficio tiene un impacto directo en el bolsillo.

Según el nivel de consumo y la categoría del usuario, el régimen de Zona Fría puede representar un ahorro de varios miles de pesos por factura, especialmente durante los meses de mayor demanda de calefacción.

Si el proyecto avanzara y el beneficio se redujera o eliminara para parte de los usuarios, ese monto debería ser afrontado directamente por cada familia.

¿Qué van a pagar los bonaerenses?

La respuesta, hoy, es sencilla: lo mismo que vienen pagando hasta ahora.

Mientras el Senado no trate el proyecto y no exista una nueva ley, el descuento del 30% y del 50% continúa vigente para quienes ya forman parte del régimen de Zona Fría.

Por eso, aunque el tema sigue generando debate político, no hubo cambios en las facturas de gas por este motivo.