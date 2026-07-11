El ciclo cultural «Charlas de Café» tendrá una nueva edición este domingo 12 de julio, a las 19.00, en Casa Taller (Las Gardenias 673, Costa del Este), con una propuesta dedicada a la música y la memoria.

El invitado será el reconocido pianista y compositor Popi Spatocco, quien compartirá recuerdos y anécdotas de los 22 años que trabajó junto a Mercedes Sosa, una de las figuras más importantes de la música popular argentina.

La actividad, reprogramada tras el triunfo de la Selección Argentina, propone un encuentro íntimo para conocer historias de giras, conciertos y vivencias compartidas con la artista, en un ambiente pensado para el intercambio con el público.

La entrada es libre y gratuita, abierta a toda la comunidad.