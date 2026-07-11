General Lavalle presente en «Caminos y Sabores» con sus productos regionales y su propuesta turística

La Municipalidad de General Lavalle, a través de la Dirección de Turismo, participa de una nueva edición de Caminos y Sabores, la feria gastronómica y turística más importante de Argentina, que se realizará hasta el 12 de julio en el Complejo Costa Salguero.

Durante cuatro jornadas, productores, emprendedores y destinos turísticos de todo el país se reunirán para compartir la identidad, la cultura y los sabores de cada región, en una importante vidriera para promocionar las economías regionales y el turismo nacional.

La participación en Caminos y Sabores buscó fortalecer la promoción de la identidad local, acompañar a los productores y mostrar el potencial turístico y gastronómico de General Lavalle ante miles de visitantes.