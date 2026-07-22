Santa Teresita volvió a celebrar el Día del Baterista

La Carabela de Santa Teresita fue escenario de la novena edición del Día del Baterista, con una jornada que reunió a músicos de todas las edades y de distintas localidades del Partido de La Costa y de la región.

El encuentro ofreció presentaciones en vivo, espacios de improvisación y momentos de intercambio entre músicos, en una propuesta abierta al público.

La convocatoria permitió compartir experiencias entre bateristas de diferentes generaciones y estilos, además de acercar al público el trabajo de quienes hacen de la percusión una parte fundamental de la música.

La participación de artistas locales volvió a ser uno de los rasgos distintivos de la celebración y estuvieron presentes Gabriel Tete Iglesias, bajista de La Renga y Juanito Moro, hijo de Oscar Moro, también baterista.

La fecha recuerda precisamente a Oscar Moro, histórico baterista de bandas emblemáticas como Los Gatos, Serú Girán, Riff y La Máquina de Hacer Pájaros. En su homenaje, cada 11 de julio se reconoce el aporte de quienes acompañan el pulso de los distintos géneros musicales y forman parte del desarrollo de la escena artística argentina.