Las vacaciones de invierno ya se viven en el Partido de La Costa con una amplia oferta de actividades pensadas para que vecinos y turistas disfruten del receso escolar sin alejarse del distrito. A la programación gratuita organizada por la Municipalidad se suman propuestas privadas y dos grandes eventos que prometen convocar a miles de visitantes durante el próximo fin de semana.

En todas las localidades se desarrollan espectáculos infantiles, talleres recreativos, funciones de cine, actividades deportivas, juegos, circo y espacios culturales destinados a chicos y grandes, con entrada libre y gratuita en centros comunitarios, espacios culturales y polideportivos.

Uno de los grandes atractivos de estas vacaciones está en San Clemente del Tuyú, donde se instaló una pista de hielo ecológica, una propuesta que rápidamente se convirtió en una de las preferidas por los más chicos y que complementa la oferta recreativa de la localidad.

También los parques temáticos del distrito ofrecen alternativas para disfrutar en familia. Entre ellos, El Laberinto de Las Toninas vuelve a posicionarse como una de las opciones elegidas por quienes buscan combinar naturaleza, entretenimiento y actividades al aire libre durante el receso.

La agenda tendrá su punto más fuerte el próximo fin de semana con dos eventos tradicionales. En Mar de Ajó se realizará una nueva edición de la Fiesta Provincial del Alfajor Costero, donde productores locales, emprendedores, espectáculos artísticos y propuestas gastronómicas volverán a reunirse para celebrar uno de los productos más representativos de la región.

Al mismo tiempo, San Clemente del Tuyú será sede de una nueva edición de su Festival de Invierno, con feria de artesanos, productores regionales, espectáculos musicales y una importante oferta gastronómica que promete darle vida al centro de la ciudad durante todo el fin de semana.

Con propuestas distribuidas en distintas localidades, el Partido de La Costa ofrece este invierno alternativas para todos los gustos, consolidándose como un destino que combina naturaleza, entretenimiento y actividades culturales para disfrutar en familia.