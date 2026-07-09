El 9 de Julio volverá a vivirse conSanta Teresita celebra el 9 de Julio con acto oficial, desfile y el tradicional Pericón Nacional

El Partido de La Costa celebrará este 9 de Julio con una jornada cargada de actividades en Santa Teresita, donde vecinos, instituciones y turistas volverán a reunirse para conmemorar el Día de la Independencia.

El acto central se desarrollará en la Plaza del Niño Jesús (calles 30 y 7). Desde las 10.00 será la acreditación de las delegaciones y a las 11.00 comenzará el acto protocolar, que incluirá el tradicional desfile institucional. Además, durante la mañana habrá una feria gastronómica con propuestas de productores y emprendedores locales.

Con un pronóstico favorable, se espera una importante participación de instituciones y público. Desde el inicio de la gestión del intendente Juan de Jesús, el Municipio impulsa la realización de las fechas patrias como fiestas populares, buscando fortalecer las tradiciones y, al mismo tiempo, generar movimiento para la economía local.

La celebración continuará desde las 14.00 en la Carabela de Santa Teresita, donde tendrá lugar el Gran Pericón Nacional, con la participación de agrupaciones folclóricas, artistas locales y un gran baile popular como cierre de la jornada.