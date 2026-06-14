Integrantes de la Comisión de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia anunciaron la realización de un Fan Fest en San Bernardo para acompañar a la Selección Argentina durante su participación en la Copa del Mundo.

La propuesta se llevará adelante junto a AF Calcos y Alto Eventos, con el acompañamiento de la Municipalidad de La Costa, y tendrá lugar en la Plaza de la Familia, ubicada en avenida Tucumán y avenida San Bernardo.

La primera convocatoria será este martes 16 de junio desde las 15.00, con una serie de actividades recreativas, música, sorteos y propuestas para toda la familia, antes de la transmisión en pantalla gigante del encuentro entre Argentina y Argelia, previsto para las 22.00.

Desde la organización señalaron que el objetivo es generar un espacio de encuentro para vecinos y turistas, permitiendo compartir la pasión por la Selección en un ambiente festivo y familiar.

Además de la transmisión de los partidos, el Fan Fest contará con actividades especiales durante cada jornada mundialista, buscando convertir a la Plaza de la Familia en uno de los puntos de reunión para vivir el Mundial en el Partido de La Costa.

La entrada será libre y gratuita y los organizadores invitan a los asistentes a concurrir con camisetas, banderas y los colores celeste y blanco para alentar juntos a la Scaloneta.