San Bernardo | La Comedia Municipal de Teatro ofrece este sábado la obra “Derechos torcidos”

La Comedia Municipal de Teatro continúa presentando sus obras en el Espacio Multicultural de San Bernardo, en San Juan 2834. Este sábado, a las 21.30, ofrecerá «Derechos Torcidos», que invita a reflexionar sobre los derechos de las infancias a través del humor, la música y la emoción.

El ciclo de sábados de vacaciones de invierno continuará el 1 de agosto con «Mentiras impiadosas», una propuesta que promete una noche de teatro para disfrutar en familia y cerrar el receso invernal con una destacada producción del elenco municipal.

Asimismo, la Comedia Municipal de Teatro seguirá con sus presentaciones el primer sábado de cada mes en el Espacio Multicultural de San Bernardo.