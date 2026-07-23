El Teatro Ocean de Mar de Ajó suma una nueva propuesta para estas vacaciones de invierno con una experiencia diferente: «Intento de Radioteatro en Vivo», un espectáculo que combina humor, improvisación, efectos sonoros y situaciones inesperadas para disfrutar en familia.

La obra reúne sobre el escenario a El Show de Lulú, La Doctora Amor y Fer Paz, tres personajes interpretados por artistas locales que invitan al público a vivir una función donde el radioteatro cobra vida frente a los espectadores, con efectos realizados en vivo y una fuerte dosis de comedia.

Las funciones se realizan todos los miércoles y jueves a las 19.00, en el Teatro Ocean, ubicado en Hipólito Yrigoyen 30, Mar de Ajó.

La entrada es gratuita, bajo la modalidad «show al sobre», por lo que quienes asistan podrán colaborar voluntariamente con los artistas al finalizar la función.

Desde la organización recordaron que la capacidad es limitada, por lo que recomiendan llegar con anticipación para asegurar un lugar.

Una propuesta distinta para disfrutar del teatro en vivo y seguir sumando opciones culturales durante el receso invernal en el Partido de La Costa.