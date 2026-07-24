La actividad se desarrollará este viernes entre las 11.00 y las 17.00 en un edificio de San Juan y Frías. Será una oportunidad para conocer de cerca el trabajo del Grupo Operativo Especial de Salvamento y disfrutar de una propuesta diferente durante las vacaciones de invierno.

En el marco de las vacaciones de invierno, vecinos y turistas tendrán este viernes 24 de julio la posibilidad de presenciar una impactante jornada de entrenamiento de rescate en altura que llevará adelante el Grupo Operativo Especial de Salvamento (G.O.E.S.) de los Bomberos Voluntarios del Cuartel Central Mar de Ajó y el Destacamento San Bernardo.

La práctica se desarrollará entre las 11.00 y las 17.00 en un edificio ubicado en la esquina de San Juan y Frías, donde los rescatistas realizarán maniobras de descenso con sogas y trabajos en altura, técnicas que forman parte de la capacitación permanente para intervenir en emergencias complejas.

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre Vecinos en Alerta San Bernardo y los Bomberos Voluntarios, quienes gestionaron el espacio para que el entrenamiento pueda desarrollarse en condiciones similares a las que enfrentan durante operativos reales.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a acercarse y acompañar la jornada, destacando que este tipo de prácticas fortalece la preparación de los bomberos y mejora la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Además de su valor técnico, la actividad representa una propuesta distinta para disfrutar en familia durante el receso invernal. Chicos y grandes podrán observar de cerca el equipamiento especializado, conocer cómo trabajan los equipos de rescate y valorar el compromiso de quienes se preparan diariamente para asistir a la comunidad.