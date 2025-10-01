El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense autorizó el nuevo cuadro tarifario para los peajes que conectan la Ciudad de Buenos Aires con la Costa Atlántica. La actualización responde al ajuste trimestral que considera la inflación y el índice salarial.

La suba promedio será del 6,42 %, y ya quedó oficializada mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. Las modificaciones alcanzan tanto al Sistema Vial Integrado del Atlántico como a la Autopista Buenos Aires‑La Plata y accesos a rutas hacia la costa.

Nuevos valores para autos (categoría 2)

A continuación, algunos ejemplos representativos de los nuevos montos:

Dock Sud (hacia La Plata) : $ 2.000; hora pico: $ 2.500

Bonificaciones (Telepase): $ 1.980,86 / $ 2.476,08

: $ 2.000; hora pico: $ 2.500 Bonificaciones (Telepase): $ 1.980,86 / $ 2.476,08 Hudson : $ 1.400; hora pico: $ 1.800

: $ 1.400; hora pico: $ 1.800 Peaje Samborombón : de $ 6.200 pasará a $ 6.500 (incremento de 4,8 %)

: de $ 6.200 pasará a $ 6.500 (incremento de 4,8 %) Madariaga : $ 5.500

: $ 5.500 Mar Chiquita: $ 6.000

Estos valores aplican para la categoría 2 (vehículos livianos). Los aumentos también alcanzan las rutas 11, 74 y 2.

Motivos del ajuste y contexto

El ajuste está marcado por la política de revisión trimestral vigente en Provincia, que toma como referencia la evolución de precios y salarios.

Según lo informado, el incremento del 6,42 % busca compensar costos operativos sin alterar rígidamente el volumen de tránsito.

Al tomar estado público a comienzos de octubre, la medida llega en un momento de sensibilidad por tarifas y precios en muchos sectores, lo que podría generar repercusiones políticas y sociales en zonas turísticas como la Costa Atlántica.

Qué hay que tener en cuenta