Según la Defensoría, la canasta escolar cuesta un 450% más que el año pasado

La Defensoría del Pueblo bonaerense realizó un relevamiento de comercios y productos y determinó que este año amar una canasta escolar con 35 artículos, entre los que se encuentran útiles e indumentaria escolar, aumentó un 450% respecto al año anterior.

El organismo que conduce Guido Lorenzino tomó como referencia los precios de febrero y los comparó con el mismo mes del año pasado, y mostró que los rubros que más aumentaron fueron los de útiles escolares (502%), zapatillas deportivas escolares (438%) e indumentaria escolar (380%).

Al poner la lupa sobre cuáles fueron los productos que más subieron, el podio lo conforman el lápiz de grafito de primera marca, con un incremento del 869%; el papel glacé de 10 hojas comunes, con una suba del 818%; y el cuaderno forrado de 48 hojas Éxito tapa dura, con un aumento del 732%. En tanto, el precio de un guardapolvo blanco varió un 380%.

El costo de armar la mochila

El informe de la Defensoría también mostró lo que cuesta armar una mochila, teniendo en cuenta la variedad de productos y los precios existentes en el mercado. En este sentido, una mochila con productos básicos y económicos ronda en febrero los $46.633. En cambio, una con artículos más caros puede llegar a costar hasta $175.000.

¿Y cuánto tiene que gastar una familia?

Una familia nuclear, con dos hijos o hijas en edad escolar, necesita $233.600 en febrero para hacer frente al inicio de clases, esto si decide comprar productos de los más económicos, entre mochila, útiles e indumentaria. En cambio, si se inclina por artículos más caros, puede llegar a tener que gastar hasta $493.736.

Qué recomienda la Defensoría

La Defensoría expresó que existe una marcada disparidad de precios para un mismo producto, lo que sumado a la existencia de una información asimétrica entre formadores de precios y consumidores o consumidoras, expone a éstos a ser víctimas de elevados aumentos por parte de ciertos comercios al no existir precios de referencia.

Ante esto, la Defensoría recomendó hacer una búsqueda activa de precios, informarse, hacer comparaciones y un análisis minucioso de los montos, además de no sucumbir a publicidades confusas.

“Es necesario informarse, comparar y no dejarse engañar, adoptando un enfoque consciente y crítico frente a las decisiones de compra en este contexto económico desafiante”, expresó Lorenzino.