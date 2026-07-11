Con el frío y la lluvia como protagonistas de este sábado, el Partido de La Costa se prepara para vivir otra noche a puro Mundial. La Selección Argentina enfrenta a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, en un partido que comenzará a las 22.00 (hora argentina) y definirá uno de los semifinalistas.

Como ocurre cada vez que juega la Scaloneta, las reuniones entre amigos y familiares ya están organizadas. Algunos eligen el asado bajo techo, otros la pizza o las empanadas, mientras que el mate y el café tampoco faltarán para acompañar una noche que promete emociones.

¿TV, radio o celular?

Cada hincha tiene su forma de seguir a la Selección.

Están quienes prefieren la televisión y los relatos tradicionales, los que bajan el volumen para escuchar a su relator favorito por radio y también quienes siguen el partido desde el celular o la computadora a través de plataformas de streaming. Hoy la tecnología permite elegir cómo vivir el Mundial, aunque el ritual sigue siendo el mismo: sufrir y festejar cada jugada.

Una noche de mucho trabajo para los deliveries

Si hay un rubro que espera el partido con entusiasmo es el de los servicios de delivery. Pizzerías, casas de comidas, hamburgueserías y rotiserías suelen registrar un importante aumento de pedidos antes del inicio del encuentro y durante el entretiempo.

La lluvia también juega su partido: muchos vecinos prefieren quedarse en casa y pedir la cena, por lo que se espera una noche de intenso movimiento para repartidores y comercios gastronómicos del distrito.

Mientras tanto, las calles seguramente mostrarán menos movimiento durante los 90 minutos. Como sucede cada vez que juega Argentina, el país parece hacer una pausa. Y en el Partido de La Costa no será la excepción.