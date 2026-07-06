El equipo de Patín Artístico de Paraje Pavón participó de un nuevo torneo y continúa con su preparación para las próximas competencias del calendario.

A través de una publicación en redes sociales, la profesora Fabiana Zorzutt compartió un mensaje de agradecimiento luego de la participación del grupo, destacando el apoyo recibido para que los patinadores puedan viajar y representar a la localidad.

«Otro torneo que pasa, otra experiencia para sumar a nuestros patinadores», expresó.

En su mensaje también agradeció el acompañamiento de la Municipalidad de General Lavalle, que colaboró con el transporte de la delegación, además del respaldo de Carolina Garcilazo y de las familias de los deportistas.

«Gracias infinitas a los papás que nos siguen y hacen un enorme esfuerzo por acompañar a sus hijos», señaló.

El próximo compromiso del equipo será la semana que viene en La Plata, donde los patinadores volverán a competir representando a Paraje Pavón.