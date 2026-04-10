General Lavalle convoca a emprendedores para lanzar la Feria Mensual de Pavón

La Municipalidad de General Lavalle dio el primer paso para la creación de la Feria de Pavón, un espacio que busca consolidarse como un punto de encuentro mensual para el desarrollo local y la identidad comunitaria. A través de una convocatoria conjunta de las áreas de Turismo, Producción y Desarrollo Social, se invita a todos los artesanos, productores y emprendedores del paraje a una reunión informativa clave para delinear el funcionamiento de este nuevo mercado regional.

El encuentro se llevará a cabo el jueves 16 de abril a las 10:00 horas en el Centro Cultural de Pavón. El objetivo de la charla es presentar los lineamientos generales, definir la modalidad de trabajo y, fundamentalmente, abrir el juego a las ideas e inquietudes de los vecinos que quieran participar. Cabe destacar que, en esta etapa inicial de organización, el rubro de embutidos no estará habilitado para su comercialización. La iniciativa apunta a fortalecer el intercambio comercial en la zona y generar un atractivo más para quienes transitan por el paraje.