Mar de Ajó | Se realizó el encuentro distrital de “Jóvenes y Memoria”

El Partido de La Costa fue sede del primer encuentro distrital 2026 del programa “Jóvenes y Memoria”, una iniciativa impulsada desde 2002 por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). La jornada se llevó a cabo en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó y reunió a más de 200 jóvenes y docentes de toda la región.

La convocatoria reunió a representantes de más de 20 instituciones, entre escuelas y organizaciones sociales, políticas y culturales. Participaron delegaciones de San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita y Mar de Ajó, además de Dolores, General Guido, Villa Gesell, General Madariaga, Ostende, Pinamar, Maipú y Labardén. La actividad contó con la participación de Agustina Puerta, en representación de la Comisión Provincial por la Memoria, y del equipo de la secretaría de Educación y Bienestar Estudiantil de la Municipalidad de La Costa.

Durante el encuentro, los estudiantes compartieron los proyectos de investigación que desarrollan en el marco del programa. Las actividades estuvieron orientadas a la reflexión sobre el pasado reciente, el terrorismo de Estado y la vigencia de los derechos humanos, así como al intercambio de herramientas para abordar problemáticas actuales vinculadas al aislamiento social y los vínculos comunitarios.

Desde la organización destacaron la importancia de estos espacios de participación y construcción colectiva, al considerar que el trabajo conjunto constituye un pilar fundamental para fortalecer la comunidad y proyectar el futuro desde el compromiso de las juventudes. Asimismo, el encuentro representó una instancia de intercambio pedagógico y fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones educativas y las organizaciones participantes, como parte del recorrido que culminará con el plenario nacional del programa, previsto para el mes de noviembre.