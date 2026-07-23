La agenda policial dejó una semana de intensa actividad en la región, con procedimientos que permitieron esclarecer robos, concretar detenciones y avanzar en investigaciones que abarcan General Madariaga, Villa Gesell y el Partido de La Costa.

En General Madariaga, la Policía logró esclarecer un robo ocurrido en una vivienda. Como resultado de la investigación, se realizaron allanamientos que derivaron en la aprehensión de un sospechoso, la imputación de otra persona y el recupero de parte de los elementos sustraídos.

También en esa ciudad, otro operativo permitió la detención de cuatro personas vinculadas a un hecho delictivo. Durante el procedimiento se secuestraron distintos objetos de interés para la causa, que ahora continúa bajo la órbita de la Justicia.

En el Partido de La Costa, las fuerzas de seguridad también intervinieron en un procedimiento que culminó con la detención de dos personas tras un hecho de inseguridad, mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar las responsabilidades de los involucrados.

Por otra parte, en Villa Gesell continúa la búsqueda de Mercedes Noemí Ojeda (22) y Gabriel Emanuel Romero (31). La pareja es intensamente buscada por la Justicia luego de que, presuntamente, se trasladara a la provincia de Córdoba tras dejar a su hijo de dos años al cuidado de su abuela.

La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 de Villa Gesell y las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad. Cualquier información que pueda contribuir a dar con el paradero de ambos puede comunicarse al 911 o en la dependencia policial más cercana.

Los distintos procedimientos reflejan una semana de fuerte actividad para las fuerzas de seguridad de la región, con investigaciones que permitieron avanzar en el esclarecimiento de hechos delictivos y otras causas que permanecen en pleno desarrollo.