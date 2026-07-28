Mar de Ajó | Más de 15.000 personas asistieron a la 12ª Fiesta Provincial del Alfajor Costero

La 12ª Fiesta Provincial del Alfajor Costero reunió a más de 15.000 personas a lo largo de sus dos jornadas, resultando nuevamente un éxito de convocatoria. El evento, consolidado como un clásico de las vacaciones de invierno en el Partido de La Costa, se llevó a cabo en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó con la articulación entre el sector público y el privado.

En esta oportunidad, 25 alfajoreros locales contaron con stands y ofrecieron sus elaboraciones al público. También hubo 115 puestos de ferias de emprendedores y artesanos costeros y un amplio patio gastronómico.

El trabajo conjunto entre la Municipalidad de La Costa, el Distrito Alfajorero y el Banco Provincia hizo posible que el público accediera a un reintegro del 40% en sus compras abonando con Cuenta DNI. Este beneficio contribuyó a impulsar las ventas durante la celebración, que contó también con espectáculos musicales, animación infantil y actividades recreativas.

Respecto a un balance de las jornadas, el secretario de Producción, Empleo y Trabajo, Martín Poustis, destacó que “la convocatoria nuevamente superó nuestras expectativas. Es un orgullo que del fruto del trabajo entre la Municipalidad y las empresas alfajoreras este sea un evento que se ha constituido como uno de los principales atractivos de las vacaciones de invierno, donde asiste nuestra comunidad y también en gran número los visitantes al Partido de La Costa”.

Poustis agregó que “estamos convencidos de la necesidad de organizar este tipo de eventos mixtos que favorece el movimiento económico importante para uno de los principales sectores productivos que generan empleo todo el año en nuestro distrito y por ello sumamos cada año herramientas que permiten el consumo dentro del evento y cuidando el bolsillo de los asistentes. Considero que la Fiesta del Alfajor Costero es una de las aristas de la política que busca insertar nuestros productos en la comunidad como así también en nuevos mercados como lo venimos haciendo permanentemente con empresas y la colocación de los productos en distintas provincias de la Argentina”, remarcó el funcionario.

Las presentaciones artísticas incluyeron la participación del Ballet Municipal de La Costa, el Coro Municipal de La Costa, las orquestas Mar de Melodías y Sonidos del Mar, Raíces Gauchas, y bandas como El Rolex, MDA Folk y Melocotones Retro, entre otras. El gran cierre del domingo estuvo a cargo de Miguel Ángel, reconocido cantante tropical.

En cuanto al público, que superó las 15.000 personas en las dos jornadas, una encuesta realizada por la secretaría productiva local, reveló que el 60,7% de los asistentes fueron vecinos y vecinas de La Costa. En tanto que dentro de los turistas, el 50,6% fueron visitantes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, mientras que el 30% llegó procedente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto del Gran Buenos Aires y en menor número de las provincias argentinas.