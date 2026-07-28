Muere una bebé de un año en Mar de Ajó: investigan las causas del fallecimiento

La Justicia ordenó la realización de una autopsia para determinar cómo ocurrió el hecho. La investigación permanece en etapa inicial.

La Justicia investiga la muerte de una bebé de un año ocurrida en la ciudad de Mar de Ajó, Partido de La Costa, luego de que la menor fuera trasladada sin signos vitales al Hospital Municipal.

Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, el hecho se produjo durante las últimas horas y las circunstancias que rodean el fallecimiento todavía son materia de análisis por parte de la fiscalía interviniente.

Ante la ausencia de una causa de muerte determinada, se dispuso la realización de la correspondiente autopsia, cuyo resultado permitirá establecer con mayor precisión qué ocurrió.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la niña habría sufrido un accidente dentro de una vivienda, aunque esa hipótesis deberá ser corroborada mediante las pericias y los informes médicos.

Mientras tanto, los investigadores tomaron declaraciones a las personas presentes y continúan reuniendo elementos para reconstruir la secuencia de los hechos.

Desde la Justicia remarcaron que la causa se encuentra en plena etapa investigativa y que será el resultado de las pericias el que determine si existió algún tipo de responsabilidad o si se trató de un trágico accidente doméstico.

Las autoridades solicitaron prudencia respecto de la difusión de versiones no confirmadas hasta que concluyan las actuaciones judiciales.

La investigación continúa

Durante las próximas horas se espera que los informes forenses aporten información clave para esclarecer el fallecimiento de la menor.