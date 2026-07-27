La historia de los pueblos bonaerenses volverá a ser protagonista en General Lavalle. La Junta de Estudios Históricos de General Lavalle, con el patrocinio de la Municipalidad local, confirmó la realización de la 4° Jornada de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires, un encuentro que reunirá a investigadores, docentes, estudiantes, referentes culturales y vecinos interesados en el pasado y la identidad de las comunidades de la provincia.

La jornada se desarrollará el sábado 5 de septiembre de 2026, a partir de las 9.30, en la Casa de la Cultura de General Lavalle, y propone generar un espacio de intercambio, reflexión y difusión de investigaciones vinculadas con la historia local y regional.

Durante el encuentro se presentarán trabajos y experiencias de historiadores, investigadores y docentes provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, quienes compartirán estudios relacionados con el origen de los pueblos, sus protagonistas, costumbres, patrimonio e identidad cultural.

La propuesta busca fortalecer el conocimiento sobre la historia bonaerense y poner en valor el legado de las comunidades que dieron forma al territorio provincial, promoviendo además el intercambio entre quienes investigan y trabajan en la preservación de la memoria colectiva.

Desde la organización destacaron que la convocatoria está abierta tanto a especialistas como al público en general, con el objetivo de acercar la historia a la comunidad y fomentar el interés por el patrimonio cultural de los pueblos bonaerenses.