Las Toninas | Nueva jornada abierta de «AgendArte»

La comunidad costera podrá participar de una nueva edición de AgendArte, una propuesta que combinará una obra de teatro y un espacio de intercambio y reflexión sobre problemáticas sociales. La actividad se llevará a cabo este sábado 18 de julio, a las 18.00, en el Centro Cultural de Las Toninas, ubicado en Avenida 7 entre 36 y 38.

La propuesta es organizada por IANCA, la Asociación Científica y Cultural ALI & RADICI y Embajada de Paz, y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de La Costa a través de la Subsecretaría de Cultura. La participación es libre y gratuita y está destinada a todas aquellas personas interesadas en compartir experiencias, realizar consultas y fortalecer los vínculos en la comunidad.

La jornada comenzará con la presentación de la obra “Todo en familia”, una reflexión sobre las adicciones, los vínculos familiares y el camino hacia la recuperación. Luego se desarrollará un espacio de debate abierto donde se abordarán temas como la mediación preventiva en contextos de adicciones, los vínculos y la comunicación en situaciones de crisis, y la aplicación de herramientas para el trabajo comunitario.