La Cooperativa de Luz y Fuerza Eléctrica de Mar de Ajó (CLYFEMA) incorporó cuatro nuevas camionetas cero kilómetro como parte de un plan de renovación de su flota vehicular destinado a mejorar la prestación del servicio eléctrico en su área de cobertura.

Según informaron desde la entidad, las unidades forman parte de una adquisición total de siete vehículos, integrada por cinco camionetas Toyota –dos de ellas con tracción 4×4– y dos utilitarios Peugeot Partner, incorporados mediante un sistema de financiación aprobado por el Consejo de Administración.

«Estas incorporaciones forman parte del plan de actualización vehicular que lleva adelante la Cooperativa y están destinadas a optimizar las tareas operativas vinculadas al servicio eléctrico», señalaron desde CLYFEMA.

Las camionetas Toyota doble cabina serán utilizadas para el traslado de cuadrillas y personal técnico, mientras que las versiones 4×4 permitirán mejorar la respuesta en sectores rurales y calles de arena, donde la cooperativa también presta servicio.

Por su parte, las unidades Peugeot Partner estarán destinadas a las áreas de Laboratorio y de Conexiones y Control de Fraude Eléctrico, reforzando las tareas técnicas y de fiscalización que desarrolla la institución.

Desde la Cooperativa destacaron que la renovación progresiva del parque automotor busca dotar al personal de mejores herramientas para responder con mayor eficiencia a las demandas del servicio en toda su zona de concesión.