Vacaciones de invierno | El Museo de Mar de Ajó abre sus puertas con una nueva propuesta

De cara al receso invernal, el director del Museo y Archivo Histórico de Mar de Ajó, Diego Gambetta, detalló en Radio Noticias la agenda de actividades que se desarrollará en la institución. Durante las dos semanas de vacaciones, el museo funcionará como un espacio de encuentro para residentes y turistas, ofreciendo visitas guiadas por sus tradicionales salas dedicadas a los pioneros locales, el rincón de los naufragios y la sala de ciencias naturales con restos fósiles.

En paralelo, se organizará una feria del libro con ejemplares a muy bajo costo para fomentar la lectura, y se mantendrá una convocatoria abierta para que artistas de distintas disciplinas se acerquen a exponer y compartir su arte.

Gambetta invitó a la comunidad a acercarse por las tardes a recorrer el patrimonio costero y compartir música, arte y mates.