La 42° Fiesta Nacional del Sol y la Familia comenzó su preparación con el lanzamiento de un bono colaboración destinado a reunir fondos para la organización del tradicional evento que se realiza cada año en San Bernardo.

La celebración tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de diciembre en la Plaza de la Familia, donde se espera una nueva edición que vuelva a marcar el inicio de la temporada de verano en el Partido de La Costa.

El bono tiene un valor de 5.000 pesos y permitirá participar de un sorteo que se realizará el viernes 14 de agosto, en vivo, a través de la cuenta de Instagram @fiestadelsolylafamilia.

Premios del bono colaboración

1° premio: Smart TV de 32 pulgadas

2° premio: Camiseta de la Selección Argentina

3° premio: Picada completa con cerveza

4° premio: Parrilla con atizador

5° premio: Fernet con dos gaseosas Coca-Cola

6° premio: Cuatro latas de cerveza Blue Demon

Desde la organización informaron que quienes deseen colaborar pueden adquirir el bono a través de las redes sociales oficiales de la Fiesta.

También destacaron el acompañamiento de vecinos, comercios e instituciones, señalando que cada aporte contribuye a la realización de una de las fiestas populares más importantes del Partido de La Costa.