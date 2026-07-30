La Confederación de Trabajadores de la Educación convocó a un paro nacional docente para el lunes 3 de agosto. Reclaman paritarias, mejoras salariales y mayor financiamiento para la educación pública.

Con el cierre de las vacaciones de invierno y el regreso previsto a las aulas, el inicio del segundo tramo del ciclo lectivo podría comenzar con complicaciones. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) confirmó un Paro Nacional Docente para el próximo 3 de agosto, en reclamo de mejoras salariales y la convocatoria a la Paritaria Nacional.

Desde el gremio sostienen que el Gobierno Nacional mantiene congelada la negociación salarial y cuestionan la falta de restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), además del recorte de recursos destinados al sistema educativo.

Entre los principales reclamos también figuran una nueva Ley de Financiamiento Educativo, mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas y conectividad, además del rechazo a posibles reformas previsionales que afecten al sector.

Ahora resta conocer cuál será el nivel de adhesión en cada provincia. En Buenos Aires, los gremios docentes definirán en las próximas horas si acompañan la convocatoria nacional, lo que podría impactar en el normal inicio de las clases tras el receso invernal.

El paro se perfila como el primer conflicto educativo importante de la segunda mitad del año y podría afectar a miles de estudiantes si la medida alcanza una alta adhesión.