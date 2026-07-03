Folclore MDA impulsa nuevas peñas bailables en el distrito

Cristina, integrante de Folclore MDA, dialogó con Radio Noticias sobre las peñas bailables que el grupo organiza en el Partido de La Costa.

La propuesta busca reunir a vecinos y visitantes para disfrutar de la música y las danzas tradicionales en un ambiente familiar, promoviendo las raíces culturales argentinas y el encuentro comunitario. Las jornadas incluyen música en vivo y un amplio repertorio de danzas folclóricas para bailar y compartir.

La organizadora destacó:

Estamos haciendo un esfuerzo muy grande y nos queremos diferenciar, lo nuestro es una peña bailable de folclore.

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