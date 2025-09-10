10 deportistas de Natación Adaptada pasaron a la final de los Juegos Bonaerenses 2025

La Dirección de Deporte Adaptado de la Municipalidad de La Costa llevó adelante por tercer año consecutivo la instancia regional de Natación Adaptada PCD en el natatorio municipal de Santa Teresita.

El evento reunió a una gran cantidad de deportistas con discapacidad de distintos distritos de la región como Dolores, Tordillo, Villa Gesell, Maipú, General Madariaga y Pinamar, quienes se acercaron a competir por su pase a la final provincial de los Juegos Bonaerenses.

En este marco, La Costa se destacó una vez más con la clasificación de 10 nadadores y nadadoras de la Escuela Municipal de Natación Adaptada, convirtiéndose en el distrito con mayor cantidad de finalistas en la disciplina dentro de toda la región.

La final provincial de los Juegos Bonaerenses tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata, del 13 al 18 de octubre; donde los representantes costeros buscarán seguir dejando en lo más alto el deporte local.