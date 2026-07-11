El hallazgo de un cuerpo parcialmente enterrado en la playa de Las Toninas generó conmoción este jueves y dio lugar a un importante operativo policial y judicial. Por el momento, la investigación se desarrolla bajo un fuerte hermetismo y son pocos los datos confirmados oficialmente.

Según revelaron distintos medios periodísticos de la región, el cuerpo fue encontrado en un sector de la playa y, tras el aviso a las autoridades, trabajaron en el lugar efectivos de la Policía Bonaerense, Policía Científica y funcionarios judiciales, quienes preservaron la escena para realizar las primeras pericias.

Hasta el momento no trascendió la identidad de la persona fallecida, ni tampoco se informó oficialmente cuál habría sido la causa de la muerte o si existen indicios de la intervención de terceros.

Fuentes consultadas por MDA Noticias señalaron que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que, por el momento, las autoridades mantienen absoluta reserva sobre las actuaciones. En este tipo de casos, el objetivo es evitar la difusión de información que pueda entorpecer el trabajo de los peritos o afectar futuras medidas judiciales.

La autopsia, una prueba clave

Especialistas en medicina legal sostienen que la autopsia suele ser una de las herramientas más importantes para orientar una investigación de estas características. El estudio permitirá establecer la identidad de la víctima, la data de muerte, determinar si presentaba lesiones y obtener elementos que permitan reconstruir las circunstancias del fallecimiento.

También será fundamental para establecer si el cuerpo guarda relación con alguna denuncia por averiguación de paradero o si se trata de una persona cuya desaparición no había sido reportada.

Por ahora, no existe información oficial que vincule el hallazgo con alguna búsqueda activa de personas.

La causa continúa bajo investigación y se espera que en las próximas horas, una vez concluidas las primeras pericias y conocidos los resultados preliminares de la autopsia, la Justicia pueda brindar mayores precisiones sobre un caso que mantiene en vilo a la comunidad del Partido de La Costa.