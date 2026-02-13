Ballet Municipal | El domingo se presentará otra función de “Por Vos Argentina”

El domingo 15, a las 21.30, será el turno de otra presentación del Ballet Municipal de La Costa, en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, ubicado en Hipólito Yrigoyen 541.

La propuesta escénica es “Por Vos Argentina”, que fue representada en una gira realizada en 2025 por el país y en 12 distritos de México en el marco del Festival Internacional “Bailando por el Mundo Tultepec 2025”.

Asimismo, el elenco desarrolla ensayos abiertos al público los martes y jueves, de 18.00 a 22.00, brindando a la comunidad la posibilidad de conocer el proceso de trabajo de este colectivo artístico.