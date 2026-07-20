No hubo copa. Tampoco la foto soñada levantando el trofeo. Pero hubo algo que muy pocos equipos consiguen: el reconocimiento sincero de un pueblo entero.

La Selección Argentina regresará al país con el subcampeonato del Mundial 2026, después de protagonizar una campaña que volvió a colocar al fútbol argentino entre los mejores del planeta. Y aunque el resultado de la final dejó un sabor amargo, el sentimiento que predominó en las calles fue otro: el agradecimiento.

En el Partido de La Costa, apenas terminó el encuentro, vecinos de distintas localidades volvieron a salir a las calles con banderas, camisetas y bombos para expresar su apoyo a un plantel que, una vez más, hizo sentir orgullosos a millones de argentinos.

Como ocurrió durante todo el Mundial, los puntos tradicionales de encuentro volvieron a llenarse de familias, jóvenes y adultos que eligieron despedir a esta generación con aplausos y emoción. En el Monumento al General San Martín, uno de los espacios más representativos para las celebraciones populares del distrito, se vivieron escenas cargadas de sentimiento. También hubo caravanas de vehículos que recorrieron las principales avenidas, mientras bocinazos, banderas celestes y blancas y canciones futboleras acompañaban una despedida que tuvo más de homenaje que de festejo.

Porque el reconocimiento no fue por un resultado. Fue por un recorrido.

Este grupo de jugadores volvió a regalarle al país semanas de ilusión, de encuentros familiares frente al televisor, de abrazos entre desconocidos y de una alegría compartida que logró, una vez más, unir a los argentinos detrás de una misma camiseta.

La Selección dirigida por Lionel Scaloni cerró otro ciclo mundialista dejando una huella difícil de igualar. Después de conquistar el título en Qatar 2022, volvió a disputar una final y confirmó que este equipo marcó una de las etapas más exitosas de la historia del fútbol argentino.

El regreso al país será distinto al de hace cuatro años. No habrá un recibimiento multitudinario con todo el plantel, ya que varios futbolistas emprenderán directamente el regreso a sus clubes o iniciarán sus vacaciones. Sin embargo, eso no cambia el sentimiento de quienes encontraron en este equipo mucho más que un conjunto de grandes jugadores.

En cada partido hubo entrega, compromiso y una manera de representar la camiseta que volvió a generar identificación con la gente.

Quizás por eso, cuando el árbitro marcó el final, en muchos lugares del Partido de La Costa nadie pensó en esconder las banderas. Al contrario. Las sacaron una vez más para decir gracias.

Gracias por devolver la ilusión.

Gracias por hacer que un país entero volviera a soñar.

Y gracias, sobre todo, por demostrar que el orgullo de ser argentinos no siempre depende de levantar una copa.

Porque hay equipos que quedan en la memoria por los títulos.

Y hay otros que se ganan un lugar eterno en el corazón de su gente.