Carlos Bianco | «La situación de las empresas, comercios y familias es dramática»

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, brindó la habitual conferencia de prensa de los lunes en la sede del Ejecutivo provincial, acompañado por la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, y el ministro de Transporte, Martín Marinucci. Las autoridades brindaron un panorama respecto de diversos temas de la actualidad nacional y provincial y presentaron políticas del Gobierno de la Provincia.

En primer lugar, Bianco actualizó indicadores recientes de la coyuntura nacional, entre los que destacó la caída de la recaudación tributaria nacional y su repercusión en la coparticipación que llega a las provincias, la pérdida de 260 mil empleos registrados desde noviembre de 2023 (120 mil empleos privados y 140 mil públicos), un nuevo aumento del nivel de morosidad en las familias, otra caída mensual de la actividad económica y la baja de ventas en supermercados y productos lácteos. “Se ha instalado una falsa definición de que la macroeconomía está bien pero que hay algunos problemas microeconómicos. Lo que nosotros estamos observando es que la microeconomía está horrible y la macro está muy mal. La situación de las empresas, de las pymes, los comercios y las familias es cada vez más dramática”, indicó Bianco.

Por otra parte, el ministro de Gobierno hizo referencia a los despidos de trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la situación del sistema científico y tecnológico. “Repudiamos la decisión del Gobierno nacional de seguir desguazando el sistema nuclear argentino y exigimos la pronta reincorporación de los trabajadores, que son totalmente necesarios para continuar con el desarrollo de uno de los sectores más exitosos de la Argentina”, manifestó Bianco y a continuación repasó indicadores de los últimos dos años que dan cuenta del ajuste del Gobierno nacional a dicho sector: la CNEA perdió 45,4% de su presupuesto, la inversión en infraestructura y equipamiento cayó un 53,4%, fueron despedidos 571 trabajadores y se han ralentizado avances como la construcción del reactor RA-10 del centro atómico Ezeiza y el proyecto CAREM, un reactor modular que había empezado a desarrollarse hace varios años. “Discontinuar el programa nuclear argentino siempre fue un objetivo de Estados Unidos. Parece que la llegada de Milei a la presidencia ha traído nuevos aires a ese sueño de la potencia imperial de nuestro hemisferio que no quiere que la Argentina siga manejando su sector nuclear con autonomía y con soberanía tecnológica como lo ha hecho en los últimos 75 años”, cerró Bianco.

A continuación, la directora general de Cultura y Educación compartió los resultados de las pruebas Aprender 2025 en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, Terigi informó que la cobertura de estas evaluaciones tomadas en noviembre del año pasado alcanzó al 95,4% de las escuelas primarias y al 83,8% de los estudiantes de sexto año (5.256 escuelas y 238.555 estudiantes). En Lengua, los resultados ubicaron al 32,9% en nivel avanzado, 44,5% satisfactorio, 17,8% básico y 4,7% debajo del básico; mientras que en Matemática se registró un 15,6% en nivel avanzado, 40,7% satisfactorio, 24,5% básico y 19,2% debajo del básico. “La provincia de Buenos Aires muestra una mejora considerable en las dos áreas respecto de 2023, con una mejora más destacada en Lengua. Además, en las dos áreas ha disminuido el porcentaje de desempeños por debajo del básico. Las mejoras se producen en su mayor parte entre estudiantes de escuelas de gestión estatal y de menor nivel socioeconómico. Esta es la cohorte 2020-2025, que comenzó primer año en 2020 y atravesó la pandemia. Sin las políticas provinciales dirigidas a sostener trayectorias y recuperar aprendizajes durante y a la salida de la pandemia, y sin el trabajo sostenido de miles de maestras y maestros difícilmente estaríamos compartiendo resultados como estos», informó Terigi y agregó: “Vamos a lanzar un programa de fortalecimiento del tramo de inicio en secundaria, comenzando con Lengua, con docentes especializados para mejorar la comprensión lectora, la escritura y la oralidad. También seguimos trabajando sobre la concurrencia a la escuela con nuestra campaña Modo Clases Activado, que busca que las familias puedan reconocer la importancia de la asistencia sostenida al colegio y la participación de los estudiantes en las actividades escolares”.

A su turno, Marinucci se refirió a la decisión del Gobierno nacional de fijar una tarifa de referencia para aplicar el descuento del Atributo Social de la SUBE: “Esto perjudica a 3,8 millones de usuarios del AMBA beneficiarios de programas sociales, entre ellos titulares de la AUH, jubilados, pensionados, veteranos de guerra y trabajadoras de casas particulares”. En este sentido, el funcionario explicó que, al dejar de aplicarse el 55% de descuento sobre la tarifa vigente en cada jurisdicción, “el beneficio se irá reduciendo de manera progresiva ante futuros aumentos del boleto”, y remarcó que la Provincia de Buenos Aires continúa realizando “un enorme esfuerzo para sostener el sistema de transporte”, con alrededor de 75 mil millones de pesos mensuales en compensaciones para el AMBA y 5 mil millones para el interior bonaerense, además de una inversión de 15 mil millones de pesos para garantizar el Boleto Estudiantil Terciario y Universitario con 45 viajes. Asimismo, cuestionó las demoras del Gobierno nacional en el envío de los fondos correspondientes al Atributo Social y afirmó que esa situación perjudica a las empresas de transporte y, principalmente, a los sectores más vulnerables.

Por otra parte, Marinucci ratificó la continuidad del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires y volvió a defender el esquema vigente al señalar que “no se puede ser juez y parte” en un tema tan sensible como la seguridad vial, en referencia a la posibilidad de que los controles sean realizados por talleres que también reparan vehículos.