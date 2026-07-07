Avanza la obra de la nueva Escuela Primaria N°17 en Costa Chica | Los detalles

La Municipalidad de La Costa continúa desarrollando obras de infraestructura escolar en distintos puntos del distrito con el objetivo de ampliar la capacidad del sistema educativo y responder al crecimiento de la matrícula. En este marco, el intendente Juan de Jesús recorrió los avances de la nueva Escuela Primaria N° 17 de Costa Chica, una obra ejecutada de forma conjunta al Gobierno de la Provincia.

Este establecimiento educativo contará con seis aulas, sanitarios, patios y espacios destinados al desarrollo de las actividades escolares. La obra busca dar respuesta al crecimiento poblacional registrado en Las Toninas y descomprimir la matrícula de las escuelas de la localidad.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó la decisión de sostener la inversión educativa pese al contexto económico nacional. «Vengan los vientos que vengan y las dificultades que tengamos, no paramos. El presente no puede ahogar el futuro; el futuro es la educación», expresó. En ese sentido, el Intendente remarcó que mientras gran parte de la obra pública se encuentra paralizada en distintos puntos del país, “en La Costa continúan ejecutándose proyectos con financiamiento provincial y el acompañamiento del Municipio”.

“Todo lo que sea educación, todo lo que sea salud, todo lo que sea cultura, con la inspección de las escuelas de la provincia de Buenos Aires y acá con el Ingeniero que está a cargo de esta obra, la Escuela Primaria N° 17 de Costa Chica, va a dar satisfacción a bastante demanda que tenemos en esta zona”, agregó. Asimismo, De Jesús instó a la comunidad a “no aflojar, yo creo que esto nos alienta, alienta a la comunidad también, más allá de las cuestiones que sigamos haciendo en escuelas, es lo mejor que podemos dejarle para nuestros hijos”.

En tanto, la secretaria de Educación, Amancay López, explicó que la necesidad de crear un nuevo edificio surgió luego del incremento sostenido de estudiantes registrado en los últimos años. «La pospandemia generó un crecimiento importante de la matrícula y fue necesario buscar nuevas respuestas para garantizar el acceso a la educación», señaló, recordando que ese proceso también impulsó la creación de la Escuela Primaria N° 16, ubicada en calle 36 y 10, de Santa Teresita.

Por su parte, desde la Jefatura Distrital informaron que la nueva institución de Costa Chica proyecta iniciar sus actividades con una matrícula estimada de entre 170 y 180 estudiantes, mientras que la orientación pedagógica será definida en las próximas etapas de organización.