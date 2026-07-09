El Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina (SUGARA) llevó adelante este martes 8 de julio su jornada electoral para renovar autoridades, con votaciones realizadas en la sede central de Buenos Aires y en todas las regionales del país, entre ellas la del Partido de La Costa.

Tras conocerse los resultados, desde el gremio destacaron el respaldo de los afiliados a la conducción nacional y regional.

A través de sus redes sociales, el secretario de Prensa de SUGARA expresó: «Hoy elecciones en el Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina (SUGARA), en la central en Buenos Aires, en nuestra Regional La Costa y todas las regionales del país. Felicitaciones a Roberto Solari y Jorge Araya por el renovado voto de confianza de nuestros compañeros y compañeras. Y gracias a todos los guardavidas que se acercaron a emitir su voto».

La elección ratificó la continuidad de la conducción gremial, tanto a nivel nacional como en las distintas regionales, en una jornada que contó con la participación de los afiliados.

SUGARA representa a los guardavidas de distintos puntos del país y trabaja en la defensa de los derechos laborales, la capacitación y la seguridad en playas y espacios acuáticos.