Se presentó el Plan de Arbolado Urbano para fortalecer el espacio público y el ambiente en La Costa

Bajo el lema “Tu vereda, tu ciudad, nuestro bosque urbano”, se presentó el Plan de Arbolado Urbano, una propuesta que busca impulsar una transformación progresiva del espacio público a través de acciones de forestación, reforestación y conservación del arbolado existente.

La jornada se llevó adelante en la secretaría de Turismo y Desarrollo Sostenible, en Costa del Este, con el objetivo de mejorar la calidad ambiental, fortalecer la infraestructura verde y construir entornos urbanos más seguros y sostenibles.

«El objetivo es producir una gran cantidad de especies arbóreas y herbáceas para reemplazar aquellas que son muy añejas o están muy enfermas y mejorar la calidad de vida de nuestros entornos», señaló el secretario de Turismo, Cristian Escudero.

Uno de los ejes principales del plan será la realización de un censo integral del arbolado urbano. El relevamiento permitirá conocer el estado de los ejemplares ubicados en veredas, plazas y otros espacios públicos para planificar acciones de mantenimiento, reemplazo y forestación.

«Los árboles que están implantados en las veredas son patrimonio municipal. Por eso existe una ordenanza que impide que cualquier vecino pueda intervenirlos o dañarlos sin autorización», remarcó Escudero, quien además indicó que una de las tareas previstas será la extracción progresiva de árboles que presentan riesgos por antigüedad o enfermedades. En ese sentido mencionó el caso de algunos álamos que superan los 60 años de vida.